Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Temmuz 2023 14:48
Zabıt Katibi kasaya veznedar yetkisi ile bakabilir mi?

Zabıt katibi veznedar olarak kasaya bakabilir mi? yönetmeliklerde aradım bulamadım, googleda da bulamadım. bunun dayanağı nedir arkadaşlar. bilen arkadaşlar bilgilendirme yapabilir mi acaba?

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