Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Temmuz 2023 15:36
Alt bölge
Arkadaşlar merhaba. Bulunduğum ile eş durumu ile geldim(kadrolu hemşire) 1 yıl dolunca alt bölge tayini yapabilir miyim?

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