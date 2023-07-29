Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Temmuz 2023 15:51
boşanma sonrası tayin

boşanma sonrası tayin için 3 hafta önce dilekçe verdim. sonuç hala belli olmadığı için sbn.saglik adresine yazdım. gelen cevapta işlemde olduğu ancak not olarak da fiilen 4 yılı doldurmadan tayinin olmayacağı yazıyor. 3+1 li olarak çalışıyorum. kadroluyum ancak 4 yılımın dolmasına 3 ay kaldı. bu durumda olup tayini çıkan, ret alan veya bilgisi olan var mı?

yani böyle bir saçmalık olabilir mi? boşanma tayin hakkı 1 yıl için veriliyor neticede. ben bu sürede 4 yılı doldurmasam ne olacaktı acaba, küçücük bebekle tek başıma başka bir memlekette 1 gün bile zor geçerken şimdi 3 ay beklemek zorunda mıyım

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