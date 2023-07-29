Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Temmuz 2023 16:12
S1 vertebra posterior elemanlarında şüpheli füzyon defekti izlenmiştir

Arkadaşlar ben Ankara Onkoloji hastanesinde ortopedi hariç tüm doktorlardan geçtim röntgen sonucu daha yeni çıktı tanıda S1 Vertebra posterior elemanlarında şüpheli Füzyon izlenmiştir yazıyor sizce elenir miyim ya da yapmamı tavsiye ettiğiniz bir şey var mı

Çok Yazılan Konular

Diyarbakır'a atanan arkadaşlar bakıcıYedek subayJandarma Asem ve mide rahatsızlığıSubay-Astsubay hakkında bilgi?Askerlik Sevk Tarihi ErtelemeOyak KonutMemurluktan subaylığa geçiş hizmet birleştirme Astsubaylıktan PilotluğaYedek subaylıkJANDARMA KONULARI BU BAŞLIK ALTINA TOPLANACAKTIR

Sözlük

tatlılara küsmek 2 Seven sevdiğine kaçsın 1 mücver 2 doğa fotoğrafçılığı 1 havl 1 en çok entry girilen konu 1 Her şeye kulp bulma hastalığı 1 yağmur duası 1 aşure günü 1 kahverengi kokarca 1

Son Haberler

Bakan Tunç: Birinci önceliğimiz deprem bölgesiAile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldıBakan Yumaklı: Sene başından bu yana 1022 orman yangını meydana geldiMini İHA'lar her koşulda tam performansla uçacakAşırı sıcaklar yeniden etkili olacak mı?

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?