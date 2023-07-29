Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 16:42
Eş Durumu Mazeret Tayini

Merhabalar. Ben 1.5 yıl sözleşmeli öğretmenlik yaptıktan sonra 7433 sayılı kanunla kadroya geçtim. Eşim de yakın zamanda sözleşmeli öğretmen olarak göreve başladı. Eş durumu tayininde bize 3 yıl dolmadığı için hiçbir hak verilmiyor. Kadroya geçirileceğimiz zaman haklarımızın korunacağı söylenmişti. Böyle olunca her sene eylül ayının başında yayınlanan sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayini kapsamında sonradan kadroya geçenlere sizce hak verilir mi? Yoksa seneye bile bedelli askerlikten dolayı 30 Eylül 2024'te 2 yıl 11 ay 20 gün görev yapmış olacağımdan o atamayı bile kaçırıyorum.

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