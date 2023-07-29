Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Temmuz 2023 17:00
İSTANBULDA KİRALIK EV

Arkadaşlar Diyarbakırda görev yapıyorum İstanbul Avcılar'da metrobüs durağına 2 dakika mesafede eşyalı kiralık evim var 2+1 Ağustos ayı içersinde oturuma hazır olacak

5 yıllık yeni bina ..kirada öncelik meslektaşlarimin

Bu numaradan bana ulaşabilirsiniz

0552 940 89 26

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