Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 17:03
Halk eğitim merkezi
Merhaba arkadaşlar. Beden eğitimi öğretmeniyim. İl dışı atamalarda bazı illerde halk eğitim merkezlerini de sevebiliyorum. Diyelim ki halk eğitim merkezine atandım, burda işler nasıl yürüyor?

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