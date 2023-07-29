Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Temmuz 2023 17:04
İSTANBULDA KİRALIK EV

Arkadaşlar Diyarbakırda görev yapıyorum İstanbul Avcılar'da metrobüs durağına 2 dakika mesafede eşyalı kiralık evim var 2+1 Ağustos ayı içersinde oturuma hazır olacak

5 yıllık yeni binada

Bu numaradan bana ulaşabilirsiniz

0552 940 89 26

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