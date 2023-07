Okul müdürlerinin branşlara göre dağılımı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, üniversite eğitimleri esnasında ikinci dal olarak "yöneticilik" falan mı öğreniyorlar da okul yöneticilerinin çoğu bu branştan seçiliyor?

Hadi diyelim ki sendika üyeliği veya namazında abdestinde adam seçiyorsunuz, dİğer branş öğretmenleri kafir mi, onlardan alnı secdeye giden yok mu?

İstanbul anket gibidir, Türkiye genelini yansıtır. Aşağıda İstanbul'daki müdürlerin branşlara göre dağılımını grafik üzerinde gösterdim. 27 Temmuz 2023 tarihinde açıklanan müdürlük listesinden aldım verileri. Web sayfalarında pdf olarak yayınlanmış. Genelde her il ve ilçede durum buna benzerdir. Listelere bakarsanız, en çok Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşı gözünüze çarpar. PDF dosyada kelime arama yapın, saysın.

Okul müdürlüğü görevini, bu işi en iyi yapacak kişiler yürütümeli. Öğrencileri, öğretmenleri ve okulu bu kişiler yönetecek. Onların eğitimi, sağlığı, huzuru ve iyi bir ortamda yaşamaları okulun müdürüne bağlı. Yöneticilik yeteneğine bakmadan, sadece zaten yapması gereken 5 vakit namazı kılıyor diye bir insanı okulun başına dikerseniz, öğrenciyi de, öğretmeni de, eğitimi de mahveder. Sokaktaki köylü amca da kılıyor 5 vakit namazı... Tamam, kendi adamınız olsun, kendi siyasetinizi desteklesin, namazını da kılsın, ama becerikli ve iş yapan adamı getirin oraya. Sadece ihl/ilahiyat mezunu diye her yeri ilçe teşkilatına çevirirseniz, her yeri imamlarla doldurursanız, bugün ekonominin battığı gibi, her alanı da batırırsınız.

