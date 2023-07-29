Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 17:14
Okul müdürlerinin branşlara göre dağılımı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, üniversite eğitimleri esnasında ikinci dal olarak "yöneticilik" falan mı öğreniyorlar da okul yöneticilerinin çoğu bu branştan seçiliyor?

Hadi diyelim ki sendika üyeliği veya namazında abdestinde adam seçiyorsunuz, dİğer branş öğretmenleri kafir mi, onlardan alnı secdeye giden yok mu?

İstanbul anket gibidir, Türkiye genelini yansıtır. Aşağıda İstanbul'daki müdürlerin branşlara göre dağılımını grafik üzerinde gösterdim. 27 Temmuz 2023 tarihinde açıklanan müdürlük listesinden aldım verileri. Web sayfalarında pdf olarak yayınlanmış. Genelde her il ve ilçede durum buna benzerdir. Listelere bakarsanız, en çok Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşı gözünüze çarpar. PDF dosyada kelime arama yapın, saysın.

Okul müdürlüğü görevini, bu işi en iyi yapacak kişiler yürütümeli. Öğrencileri, öğretmenleri ve okulu bu kişiler yönetecek. Onların eğitimi, sağlığı, huzuru ve iyi bir ortamda yaşamaları okulun müdürüne bağlı. Yöneticilik yeteneğine bakmadan, sadece zaten yapması gereken 5 vakit namazı kılıyor diye bir insanı okulun başına dikerseniz, öğrenciyi de, öğretmeni de, eğitimi de mahveder. Sokaktaki köylü amca da kılıyor 5 vakit namazı... Tamam, kendi adamınız olsun, kendi siyasetinizi desteklesin, namazını da kılsın, ama becerikli ve iş yapan adamı getirin oraya. Sadece ihl/ilahiyat mezunu diye her yeri ilçe teşkilatına çevirirseniz, her yeri imamlarla doldurursanız, bugün ekonominin battığı gibi, her alanı da batırırsınız.


organikbiri
Şef
29 Temmuz 2023 17:19

Grafik:

https://i.hizliresim.com/o6n3ufr.jpg


organikbiri
Şef
29 Temmuz 2023 17:22

Başlıktaki grafik linki açılıyor. Bunda hata var.

https://i.hizliresim.com/o6n3ufr.JPG

organikbiri, 1 saat önce

Grafik:

https://i.hizliresim.com/o6n3ufr.jpg


organikbiri
Şef
29 Temmuz 2023 17:32

Bu arada Beden Eğitimi branşı da biraz fazla görünüyor.

Ne alakası var Beden Eğitimi branşı ile yöneticiliğin, anlamış değilim. En kolay bitirilen ve en kolay atanılan branş. Eğitimle bile pek alakası yok, kpss ye bile girmemiştir bazıları.


DES TEDARİK İŞ GÜVEN
Aday Memur
29 Temmuz 2023 17:41

grafik doğrumu araştırmadım ama Din Kültürü Öğretmenleri ilk okul, orta okul ve liseye atanabiliyorlar ondan dolayı yüksek olabilir.ama grafikte dikkatimi çelen ihlmeslek dersleri öğretmeninin sayısının az olması. ihlsine müdür olarak atanabilmenin ön şartı ihl meslek dersleri öğretemeni olması ( tercih eden olmazssa diğer branşlar baş vurabiliyor). 7 tane olması pek mantıklı gelmiyor bu nedenle.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl dışı Başvuru EkraniYönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller EBS taleplerinde öğretmenler için neden bir şey yokOkul idaresinin dys den okula gelen her evrağı göndermesiÖğretmenlikte Zorunlu emeklilik Yaşı 60'a Çekilsin ÖnerisiCari açığımızı kapatmak bu kadar kolayAlan değişikliği Göstermelik il DışıOkul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miDyk işlenmemiş

Sözlük

oppenheımer 1 the vast of night 1 aşure günü 1 en çok entry girilen konu 1 ceviz yemek 2 parasal sıkılaştırma 1 köyde daha dinç uyanmak 2 havl 1 Bugün olanlar 1 aşure 1

Son Haberler

Çeşme'de orman yangınıEyyamıbahur ne demek?Yerli motorlu ilk zırhlı araçlar teslimata hazırlanıyorTürkiye'den 9 üniversite, dünya liginde 'ilk 500' listesindeBakan Tunç: Birinci önceliğimiz deprem bölgesi

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?