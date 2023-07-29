Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


29 Temmuz 2023 17:28
Üniversite değişikliğinde lojman hakkı konusu

Merhaba. Mevcut kadromun bulunduğu üniversitede 1 sene kadar lojman kullandıktan sonra başka bir üniversiteye geçtiğimde yine lojman kullanabilir miyim?

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