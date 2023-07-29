KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


29 Temmuz 2023 18:13
İkinci Üniversite.
Önlisans mezunuyum. İkinci üniversite sınavsız geçiş kapsamında hem ATA-AÖF'den hem de ANADOLU AÖF'den kayıt yaptırabilir miyim?

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