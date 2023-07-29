Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Temmuz 2023 18:16
İstanbul'da neresi tercih edilir ?

Öncelikle cümleten kolay gelsin değerli abilerim ve meslek büyüklerim . Sorum şu en son yapılan atamalarda tercih dışı İstanbul çıktı . Eşim öğretmen ve onunda tercihleri var bu sıralar eşimin tayinini nispeten iyi bir ilçeye yazdırsam benide ona yakın bir yerlere verirler mi ? Tercihlerde yüzümüz gülmedi bari bunda gülsün . Cevap verirseniz çok memnun olurum .

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