Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Temmuz 2023 18:22
Adalet Bakanlığı - Güvenlik Soruşturması

Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben EKPSS ile 27 Şubat 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı bünyesinde İstanbul Adliyesine memur olarak atandım. Evrak teslimi yaparken bana ' En geç 3 ay içerisinde işe başlarsın. ' dediler. Şu an itibariyle neredeyse 5 ay olacak ama hâlâ güvenlik soruşturması devam ediyor. Benden sonra evrak teslimi yapanların neredeyse hepsi işe başladı. Hatta tayinlerini istedikleri yerde direk işe başladılar. Şimdi benim burada merak ettiğim durum şu. Güvenlik soruşturmasının bu kadar uzaması normal mi sizce?

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