Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


29 Temmuz 2023 18:25
Belediye de mimar

2023/1 ile belde ye Mimar olarak atandım.Ama hem belde de ne is yapılabilir hem maaş ödemeleri nasıl olacak bir fikrim yok. Bilgi sahibi arkadaşlar biraz bilgi verebilir mi?

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