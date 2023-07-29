Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 18:33
Sağlık özrü

Merhaba arkadaşlar sizlere bir sorum olacak. Ms hastasıyım ve dönem dönem hastaneye yatışım sağlanarak tedavim oluyor . Bir süredir tek idare ediyordum ama artık olmuyor. Memlekete dönmem gerekli (anne -baba yaşlı onlar gelemiyor,şükür durumları iyi) artık tek başıma beni zorluyor . Hastalığımla ilgili durum sağlık özrüne uygun değil bu şekilde memlekete gidemem . İl dışı ile yüksek ihtimal gideceğim bir tane ilçe var onda da nöroloji bölümü dahi yok. Yani hastalığın tedavisi mümkün değil. İl dışı yaptıktan sonra söz konusu ilçede tedavim olmadığına dair bir belge alıp ardından sağlık özründen yararlanabilir miyim ?


coshuva
Genel Müdür
29 Temmuz 2023 18:36
Evet yararlanabilirsiniz.

Endemik055
Aday Memur
29 Temmuz 2023 18:50
Özelden mesaj attım hocam bilgi için

yıldız218
Aday Memur
29 Temmuz 2023 19:00

Burada tedavinin ilçede mümkün olmaması durumu yeterli midir ? Beni asıl tedirgin eden bu. Eğer bu ilçeye gidersem il merkezine il içi taşımayla dahi 6-7 saattte gidiliyor tedavimin mümkün olduğu hastaneye çünkü . çok zor durumda kalırım diye korkuyorum .

coshuva, 1 saat önce
Evet yararlanabilirsiniz.
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