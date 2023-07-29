Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Temmuz 2023 19:21
5510' a tabi emekli memurun %25 zammı alamama durumu

Değerli memur kardeşlerim konu başlığından anlaşılacağı üzere 5510'a tabi emekli memurum Nisan 2023 den beri emekli maaşım 7.211TL 288TL ek ödeme ile 7.500TL maaş alıyordum.

Gel gelelim Temmuz ayında çıklanan %'25 emekli zammından 1 kuruş dahi hesabıma yatırılmadı.Ayrıca Ağustos ayı bordromda, E devlette 7.211TL olan maaşım 6.781TL ek ödemem ise 718TL olarak yapılmış ve maaşım gene 7.500TL de kalmış.

SGK da çalışan değerli memur kardeşlerim ve konuya vakıf sayın moderatörler benim durumum neden böyle açıklayabilir mi ??çıkan yasada %25 olan zam benim maaşıma sizce hangi kanuna veya düzenlemeye dayanılarak yansıtılmamıştır açıklayabilirseniz çok memnun olurum.

Not:SGK ya da dün dilekçemi verdim.

Yardım ve bilgileriniz içim şimdiden teşekkür ederim.


BERBER KEMAL
Aday Memur
29 Temmuz 2023 19:26

5510 sayılı yasaya tabi olan memurların emekli maaşını belirliyen 3 parametre var. Aylık prime esas kazanç tutarı, aylık bağlama oranı ve gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızı.. 5510 sayılı yasaya tabi olan memur, işçi ve esnaf arasında hiçbir fark bulunmuyor. Prime esas kazancı yüksek olana yüksek, az olana ise az emekli maaşı bağlanıyor.


raıkkonen
Aday Memur
29 Temmuz 2023 19:27

Eeee


raıkkonen
Aday Memur
29 Temmuz 2023 19:28

Yanlış


kubii
Daire Başkanı
29 Temmuz 2023 19:29
Öncelikle durumunuz için üzüldüm. Esasında gelecekte ki kendi halime üzüldüm. Öyle şeyler yaşanacak ki ileriki yıllarda aynı yaşta emekli olan iki arkadaş. Birisi okumadığı için hm2008 den önce memur olmuş diğeri 2008 den sonra mühendis olmuş. Emekli olduklarında hizmetlinin emekli maaşı mühendisin emekli maaşının 1.5 katı olacak. Tam olarak böyle trajedilerle karsilaşacağız. BELKİ DE 5-10 sene sonra sendikaların tek gündemi bu 5510 sayılı kanun olacak.

adaymemur666
Şef
29 Temmuz 2023 19:29

Hocam cevabınız için teşekkür ederim o konuya 5 yıllık emekli olarak gayet iyi biliyorum zaten saolun genede.

Asıl konu ben %25 zammı neden almadım.

BERBER KEMAL, 35 dk. önce

5510 sayılı yasaya tabi olan memurların emekli maaşını belirliyen 3 parametre var. Aylık prime esas kazanç tutarı, aylık bağlama oranı ve gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızı.. 5510 sayılı yasaya tabi olan memur, işçi ve esnaf arasında hiçbir fark bulunmuyor. Prime esas kazancı yüksek olana yüksek, az olana ise az emekli maaşı bağlanıyor.


raıkkonen
Aday Memur
29 Temmuz 2023 19:32

Yanlış konuşmuşsunuz efendim.

BERBER KEMAL, 35 dk. önce

5510 sayılı yasaya tabi olan memurların emekli maaşını belirliyen 3 parametre var. Aylık prime esas kazanç tutarı, aylık bağlama oranı ve gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızı.. 5510 sayılı yasaya tabi olan memur, işçi ve esnaf arasında hiçbir fark bulunmuyor. Prime esas kazancı yüksek olana yüksek, az olana ise az emekli maaşı bağlanıyor.


kubii
Daire Başkanı
29 Temmuz 2023 19:34
O zaman verilen seyyanen zammı ve ek ödemeyi bi zahmet prime esas kazanca koyacaklar. O zaman belki kafa kafaya gelir emekli maaşları. Ben şu anda 30 bin lira maaş alıyorsam prime esas kazancı 15 bin lira gösteremezsin. O halde 5 bin lira da gösterir yok öyle dünya. Dediğim gibi bu iş düzelecek duzelmek zorunda
adaymemur666, 32 dk. önce

Hocam cevabınız için teşekkür ederim o konuya 5 yıllık emekli olarak gayet iyi biliyorum zaten saolun genede.

Asıl konu ben %25 zammı neden almadım.


BERBER KEMAL
Aday Memur
29 Temmuz 2023 19:34

Hocam siz de diğer emekliler gibi %25 zam aldınız.

adaymemur666, 32 dk. önce

Hocam cevabınız için teşekkür ederim o konuya 5 yıllık emekli olarak gayet iyi biliyorum zaten saolun genede.

Asıl konu ben %25 zammı neden almadım.


adaymemur666
Şef
29 Temmuz 2023 19:44

Hocam bordromda zam yok diyorum hesabıma Temmuz farkı yatırılmadığını zaten belirttim.

%25 zam aldığımı iddia etmişsiniz açıklamanızı rica ederim.

BERBER KEMAL, 27 dk. önce

Hocam siz de diğer emekliler gibi %25 zam aldınız.


adaymemur666
Şef
29 Temmuz 2023 19:51

Hocam bu adaletsizliğin çözümü için 5-10 yıl beklemeye gerek yok 1 Ağustosta başlayacak sözleşme konuşun sendikaların ilk işi bunu düzeltmek olmalıdır.Eğer üye iseniz bağlı bulunduğunuz sandıklara durumun vehametini anlatarak gerekli düzenlemeyi yaptırabiliriz.Şu an mevcut memurların büyük çoğunluğunu 2008 sonrası kadrolar oluşturmaktadır.önemli olan erken uyanıp sorunu çözmek için adım atılmasıdır.

He sen ne yaptın derseniz ben 5 yıldır konuşmadığım iktidar muhalafet ayırd etmeden vekil sendika, bakanlık temsilcisi kalmadı. Bu adaletsizliği her platformda düzelinceye kadar anlatmaya devam edeceğim.

Umarım en yakın zamanda bir çözüm üretiriz .Toplu sözleşme o yüzden şu an çok önemli hale geldi.

kubii, 32 dk. önce
Öncelikle durumunuz için üzüldüm. Esasında gelecekte ki kendi halime üzüldüm. Öyle şeyler yaşanacak ki ileriki yıllarda aynı yaşta emekli olan iki arkadaş. Birisi okumadığı için hm2008 den önce memur olmuş diğeri 2008 den sonra mühendis olmuş. Emekli olduklarında hizmetlinin emekli maaşı mühendisin emekli maaşının 1.5 katı olacak. Tam olarak böyle trajedilerle karsilaşacağız. BELKİ DE 5-10 sene sonra sendikaların tek gündemi bu 5510 sayılı kanun olacak.
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