5510' a tabi emekli memurun %25 zammı alamama durumu

Değerli memur kardeşlerim konu başlığından anlaşılacağı üzere 5510'a tabi emekli memurum Nisan 2023 den beri emekli maaşım 7.211TL 288TL ek ödeme ile 7.500TL maaş alıyordum.

Gel gelelim Temmuz ayında çıklanan %'25 emekli zammından 1 kuruş dahi hesabıma yatırılmadı.Ayrıca Ağustos ayı bordromda, E devlette 7.211TL olan maaşım 6.781TL ek ödemem ise 718TL olarak yapılmış ve maaşım gene 7.500TL de kalmış.

SGK da çalışan değerli memur kardeşlerim ve konuya vakıf sayın moderatörler benim durumum neden böyle açıklayabilir mi ??çıkan yasada %25 olan zam benim maaşıma sizce hangi kanuna veya düzenlemeye dayanılarak yansıtılmamıştır açıklayabilirseniz çok memnun olurum.

Not:SGK ya da dün dilekçemi verdim.

Yardım ve bilgileriniz içim şimdiden teşekkür ederim.