Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


29 Temmuz 2023 19:43
çocuklar çok üzüldüler ve hakları yendi.

kıymetli hocalarım benim görev yaptığım ile bağlı bir ilçe de gençlik spor ilçe mudurlugu futbol musabakası düzenledi ve camiler olarak mu musabakaya katıldık.üç cami takımını eledikten sonra finaldeki cami ile bizim cami takımı karşılaşacak ve kupayı alacağız.Bizim caminin öğrencilerinin yaşları en buyuğu 13 en kucuğu 10 yaşında birinin boyu biraz uzun diğerleri çok kısa ve alnımızın teriyle kazanıp cıktık finale.Fakat karşı cami hocası daha önceki maçlara çıktığı öğrenciler yerine iri yarı uzun boylu 14 ve 15 yaşlarında koca koca gençleri çıkardı karşımıza biz şaşırdık kaymakam beyde ordaydı itiraz edemedik ve yenildik.ÇOCUKLAR ÇOK ÜZÜLDÜLER VE HOCAM HAKKIMIZ YENDİ HAKKIMIZI BU HOCAYA HELAL ETMİYORUZ dediler .Bende üzüldüm amaç çocukları camiye çekmek alıştırmak dostça kardeşçe bir turnuva yapmaktı ama haksızca elendik cocuklar ağladılar.BUNU NİÇİN YAZIYORUM BİZ ELENDİĞİMİZ İÇİN DEĞİL NERDE NASIL NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN HAKTAN DOĞRUDAN ADALETTEN ŞAŞMAYALIM.Şampiyonluk uğruna yapılan bu adaletsiz tutum karşısında üzüldüm.Yoksa benim mahallemde de 15 yaşlarında koca koca çocuklar vardı bende koca koca çocuklar getirip maçı kazanabilirdim yapmadım çünkü ben neysem oyum ve ALLAHA hesap verecem haksızlık yaparsam benim vicdanım rahat ama cocuklar karşıdaki hocanın bu tutumuna içerlediler.

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