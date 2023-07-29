KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


29 Temmuz 2023 20:00
Derece kıdem yardım

Arkadaşlar mutemetle bir konuda anlaşamadık ben 2018 yılı 2 temmuz da lise hemşire olarak atandım 12/3 ten başladım sonra 2022 yılında lisans bitirdim şuan 9/2 gözüküyorum. Daha düşük olması gerekmez mi? Bilen arkadaşlar lütfen yardım.

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