Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 20:12
Sözleşmeliden kadroya geçen süre eksik girilmiş.
29 Eylül 2020 de göreve başladım. 14 Nisan da sözleşmeli öğretmenlik feshim yapılmış. 16 Nisan da kadrolu öğretmenlik başlama tarihi olarak gözüküyor. Hizmet süresi hesaplama da 2 yıl 11 ay 29 gün çıkıyor. Benim gibi süresi eksik girildiği hata olan arkadaşlar var mı. 1 gün ile kimse kaçırmasın.

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