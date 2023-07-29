Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Temmuz 2023 20:39
Görevde Yükselme Sınavı için Açık Kontenjanları Nasıl Bulabiliriz?

Selamun Aleyküm,

Görevde yükselme sınavı için açık kontenjanlara nereden ulaşabilirim?

Bilginiz gibi sınava girdik ve puanlar açıklandı. Şehrimizde ki açık kontenjanlara nasıl ulaşabilirim?

Not: Tokat

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