15 saat derse 4 gün

Yönetmelikte illa boş gün verilecek diye bir ibare yok. 5 güne de yayabilir idare. Sadece öğretmeni yormamak adına bir günü boşaltırlar. Bazı ekstrem durumlarda da 2 gün. O da bi mazeretin felan var ise.

Yönetmelikte illa boş gün verilecek diye bir ibare yok. 5 güne de yayabilir idare. Sadece öğretmeni yormamak adına bir günü boşaltırlar. Bazı ekstrem durumlarda da 2 gün. O da bi mazeretin felan var ise.