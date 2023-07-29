Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 20:42
15 saat derse 4 gün
Bu mormal mi yoksa iki gün mü boş olmalı?

Entellektüelizm
Şube Müdürü
29 Temmuz 2023 21:24
Yönetmelikte illa boş gün verilecek diye bir ibare yok. 5 güne de yayabilir idare. Sadece öğretmeni yormamak adına bir günü boşaltırlar. Bazı ekstrem durumlarda da 2 gün. O da bi mazeretin felan var ise.
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