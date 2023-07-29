Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Temmuz 2023 21:50
EMKLİLİK İKRAMİYESİ
Ağustos veya Eylül 15 de emekli olmayı düşünüyorum ikramiye %17.55 zamma göre mi %25 zamma göre mi hesaplanıp yatacak ?

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