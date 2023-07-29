Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Temmuz 2023 22:15
Teror operasyon tazminatı
Merhaba abiler, aralık ayı gibi ilk göreve yüksek ihtimalle İstanbul,da baslayacağım. İstanbul da terör veya operasyon tazminatı her birime ödeniyor mu yoksa örneğin operasyonel birimlere mi ödeniyor yada istanbula terör ödenmiyormu, maaş robotunda çıkan rakam hesaplanmış halimi, hala eğitimde olduğum için 2.3k civarı harçlık veriyorlar oda kantine çaya carşı yolparasına bile yetmiyor egitime gelirken biraz kredi kartı borcum vardı şimdi limitleri de doldu mezuniyetten sonra tek seferde ödeyip kurtulmak istiyorum ilk aydan

cagataypol
Şef
29 Temmuz 2023 22:43
Her birim operasyon tazminatı alır. Karakol çevik kom tem devriye ekipler tamamına yatırılır.

Garibantr
Memur
29 Temmuz 2023 22:47
Cevap icin teşekkürler anladım
cagataypol, 21 dk. önce
Her birim operasyon tazminatı alır. Karakol çevik kom tem devriye ekipler tamamına yatırılır.
Toplam 2 mesaj

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