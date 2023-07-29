Teror operasyon tazminatı

Merhaba abiler, aralık ayı gibi ilk göreve yüksek ihtimalle İstanbul,da baslayacağım. İstanbul da terör veya operasyon tazminatı her birime ödeniyor mu yoksa örneğin operasyonel birimlere mi ödeniyor yada istanbula terör ödenmiyormu, maaş robotunda çıkan rakam hesaplanmış halimi, hala eğitimde olduğum için 2.3k civarı harçlık veriyorlar oda kantine çaya carşı yolparasına bile yetmiyor egitime gelirken biraz kredi kartı borcum vardı şimdi limitleri de doldu mezuniyetten sonra tek seferde ödeyip kurtulmak istiyorum ilk aydan

Merhaba abiler, aralık ayı gibi ilk göreve yüksek ihtimalle İstanbul,da baslayacağım. İstanbul da terör veya operasyon tazminatı her birime ödeniyor mu yoksa örneğin operasyonel birimlere mi ödeniyor yada istanbula terör ödenmiyormu, maaş robotunda çıkan rakam hesaplanmış halimi, hala eğitimde olduğum için 2.3k civarı harçlık veriyorlar oda kantine çaya carşı yolparasına bile yetmiyor egitime gelirken biraz kredi kartı borcum vardı şimdi limitleri de doldu mezuniyetten sonra tek seferde ödeyip kurtulmak istiyorum ilk aydan