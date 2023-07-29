KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Temmuz 2023 22:18
Bu iki bölümden hangisini tercih etmem memurluğa daha yatkın olur?

Abilerim ablalarım merhabalar bu sene bir önlisans bölümü okuyacağım ama hangisine girsem katkısı olur karar veremedim. Ya bilgisayar programcılığını seçeceğim ya da büro yönetimi ve yönetici asistanlığını seçeceğim. Bu iki bölümden hangisinin alımı daha çok yapılıyor? MS Office programlarına yatkınım, ingilizcemde var orta seviye ancak programlama pek bilmiyorum o yüzden kararsız kaldım. 2024'de EKPSS'ye de gireceğim ancak o ortaöğretime denk geliyor maalesef. Yardımcı olursanız sevinirim.

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