Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 22:35
İlksan emeklilik yardımı

Arkadaşlar 31 Temmuz itibariyle emekliye ayrılıyorum.İlksan emeklilik yardımı için ne yapmak gerekiyor?Bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsa çok sevinirim.İyi akşamlar

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