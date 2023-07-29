Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Temmuz 2023 22:43
Saglik bakanligi alım

Sağlık bakanlığı 2024 e kadar 1 alım daha yapar mı tahmini yada bilgisi olan var mı acaba?

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayini İdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Sağlık mazeretieş durumu tayini hak.Ücretsiz izin dönüşü bordrom yapılmamışAtamalar ne zaman açilir?marmaris e atanan var miSuriye dilekçesiAsker eş tayin belgeleriTeşvik ödemesi

Sözlük

kurtuluş son durak 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 oppenheımer 1 yağmur duası 1 sen ye torunun ödesin 1 en çok entry girilen konu 1 aşure 1 köyde daha dinç uyanmak 1 parasal sıkılaştırma 1 güne bir söz bırak 2

Son Haberler

Öğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?Trafik polisinden Türk bayrağı hassasiyeti; o anlar kameradaTürk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kurulduReal Madrid duyurdu: Arda Güler, ABD kampından ayrılıyorBakan Tunç: Bilirkişi incelemeleriyle tutukluluk süreçleri yeniden gözden geçirilecek

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?