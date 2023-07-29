Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Temmuz 2023 22:52
Anlaşmalı Evlilik

Eskişehirden Ankaraya tayinimi sağlayacak, eli yüzü düzgün, ayakları taraklı olmayan, mesai bitiminde dırdır etmeyen, memurlar. net sitesinde vakit geçiren kadınla Anlaşmalı evlilik icra etmek istiyorum.

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