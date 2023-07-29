Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 22:59
Emeklilik

28 yıllık öğretmenlikten sonra 16 Temmuzda eyt den emekli olduk.Maaş ve ikramiye ne zaman yatar


national
Şef
29 Temmuz 2023 23:29

Maaş ayın 1'in de yatar. İkramiyeyi mutemet'e sormanız lazım. Eğer yapıldıysa e-devletten (şahıs ödemeleri) sorgulayıp takip edebilirsiniz.

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