Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Temmuz 2023 23:01
sözleşmeli memurluk - sözlesme feshi ve yeniden atanma

sözleşmeli memurum. ocakta atandım. atandığım yerden memnun değilim. sınava yeniden girip yeniden atansam, usülüne uygun isten ayrıldığımda 6 ay bekleme süresi vardı sanırım. bu beni kapsıyor mu ? 4A olanları mı kaplıyor ? 4Bler için de bu durum geçerli mi yoksa dümdüz sınava girip atanıp zimmet beklerken sözleşmeyi feshedebilir miyim ?

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayini İdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Ücretsiz izin dönüşü bordrom yapılmamışAtamalar ne zaman açilir?marmaris e atanan var miSuriye dilekçesiAsker eş tayin belgeleriSağlık mazeretiİller arası tayinMaaş hk

Sözlük

parasal sıkılaştırma 1 bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 2 doğa fotoğrafçılığı 1 sen ye torunun ödesin 1 tıka basa yemek 1 güne bir söz bırak 2 köyde daha dinç uyanmak 1 Seven sevdiğine kaçsın 1 helke 1 tatlılara küsmek 1

Son Haberler

2008 sonrası polis olanlar, hangi yaşta ve hangi statüde emekli olurlar?PİKTES Öğreticileri için isteğe bağlı yer değişikliği kılavuzu yayımlandıÖğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?Trafik polisinden Türk bayrağı hassasiyeti; o anlar kameradaTürk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?