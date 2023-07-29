Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Temmuz 2023 23:30
Bir alıma başvuru az olursa ?

Arkadaşlar diyanet 444 erkek aşçı alımı yapıcak ama başvuru sayısı 430 du ayrica mülakata gelen kişi sayısı dahada azdı bu durumda ne olur &#10067;

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