Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 23:34
Sağlık özrü

Kayınpederimin yüzde 95 özrü var ve sağlık özrü den eşim tayin isteyecek. Kılavuzun 6.maddesinde şartları taşıması halinde öğretmen olan eşi de tayin isteyebilir diyor. Yani her ikimiz de aynı anda mı tayin isteyeceğiz? Bilgisi olan var mı

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