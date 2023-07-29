Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Temmuz 2023 23:49
Et ve Süt Kurumu
kurumda çalışan arkadaşlar, abiler, ablalar. kurum çalışma şartları ve olanakları hakkında bilgi verebilirler mi?

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