Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Temmuz 2023 23:56
Öğretmenlerde engel durumu mazeret tayini

Merhaba arkadaşlar uzun süredir tam bir cevap bulamadığım bir soruyu size sormak istiyorum.Benim lisede okuyan ve engel raporu (çözger) olan çocuğum var.liseyi başka bir ilde okuyor ve ben çocuğumun okuduğu ile mazeret tayini istemek istiyorum.Sağlık durumu önüme çıkıyor ama çocuğumun hastalığı şuan çalıştığım ilde tedavi edilebildiği için kabul edilmiyor.Ben engel durumunu gösterip isteyebilirmiyim bunun için özel birşey yapmam gerekirmi dilekçe yazmalısın diyenler var nasıl bir yol izlemeliyim tam bir bilgisi olan varsa paylaşırsa çok sevinirim şimdiden çok teşekkürler?

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