KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


29 Temmuz 2023 23:59
İkinci serbest memur atama izinlerinin dağıtılmaması

İlk serbest memur atama izinleri çok düşük kaldığı için alım sayısı çok az oldu, genelde temmuz ayında ikinci atama izinleri dağıtılır ve aralıkta bir nebze daha yüksek alım olurdu fakat temmuz ayı bitmek üzere hala ikinci atama izinleri dağıtılmadı, acaba hiç mi dağıtılmayacak ki o zaman bu kadar bile alım olmaz yoksa zamanı var mı daha

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