Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Temmuz 2023 00:09
Paem
Arkadaşlar yakın zamanda alım olacak mı dış kaynaktan bilen var mı

mindoroz
Aday Memur
30 Temmuz 2023 00:16
500 alım olucak ama bölüm şartı getiriyorlar her bölümden alınmayacak

bayram23
Aday Memur
30 Temmuz 2023 00:24
Ne zaman olacak hangi bölümler olur tahmini
mindoroz, 20 dk. önce
500 alım olucak ama bölüm şartı getiriyorlar her bölümden alınmayacak

mindoroz
Aday Memur
30 Temmuz 2023 00:25
Benim tahminim kaymakamlık sınavı şartlarıyla aynı olucak gibi birkaç gün içinde açıklanır
bayram23, 12 dk. önce
Ne zaman olacak hangi bölümler olur tahmini

bayram23
Aday Memur
30 Temmuz 2023 00:27
Siz nerden biliyorsunuz bu alımı herkes dış kaynaktan alım bitti dedi de
mindoroz, 11 dk. önce
Benim tahminim kaymakamlık sınavı şartlarıyla aynı olucak gibi birkaç gün içinde açıklanır
Toplam 4 mesaj

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