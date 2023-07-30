KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


30 Temmuz 2023 00:17
DHMİ memur ne iş yapar ve maaş?
Selam, dhmi hakkında bilgi yok hiçbir yerde. DHMİ memur olarak atananlar ne iş yapar, maaş ve olumlu yanları nelerdir?

sinemmisadim
Aday Memur
30 Temmuz 2023 00:25

Hocam iş konusunda maalesef bilgim yok ama kurumlar arasında maaş olarak en dolgun maaş veren kurumlardan biri olduğunu biliyorum. O yüzden 90 puandan aşağıya düştüğünü açıkçası görmedim tablolarda


trabzonlucansu
Aday Memur
30 Temmuz 2023 00:32
Teşekkür ederim bilgiler için :))
sinemmisadim, 11 dk. önce

Hocam iş konusunda maalesef bilgim yok ama kurumlar arasında maaş olarak en dolgun maaş veren kurumlardan biri olduğunu biliyorum. O yüzden 90 puandan aşağıya düştüğünü açıkçası görmedim tablolarda

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