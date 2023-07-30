aihl de mi mtal'de mi müdürlük?

Değerli hocalarım, hali hazırda görev yaptığım ilçede 3 lise var. 2'si başlıktakiler, 3.'sü ise halen mdr başyrd olduğum ilçenin en iyi okulu olan anadolu lisesi. Müdürlük hayalim hep vardı ve şu an ilçedeki diğer 2 lisenin müdürlüğü boşta. Aihl'de artık öğrenci sayısı azalmakta, bu yıl 20 küsür öğrenci kaydoldu 9'lara. MTAL'de ise MESEM de var, anasınıfı da. 6 idareci kadrosunun sadece 1'inde kadrolu idareci var. Benim müdürüm de 4.yılına başlayacak ve 2025'te rotasyoncu. Sizce ne yapmalıyım? Hangi lisede müdürlük daha kolay. Bu arada bizde ve mtal'de pansiyon da var.