Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


30 Temmuz 2023 01:12
Kafam karışık
70 bin tl nakitim var nereye yatırım yapayım borsa ve kripto hariç ne önerirsiniz?

biochemical
Aday Memur
30 Temmuz 2023 01:49
Geeiye bir şey kalmadı ki dövizden başka. Kimsenin sözüne inanma araştırmalar yap halka arzlara bak
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