Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


30 Temmuz 2023 04:55
Özelleştirme sonrası geçici işci statüsündekilere ne olur

Herkese merhaba. Çaykur da İşkur kurasıyla 2 aydır işciyim mevsimlik(6ay) ve 4 yıllık üniversite mezunuyum U. İlişkiler okudum. Eğer kurum özelleştirilirse durumum ne olur farklı bir kuruma geçebiliyor muyum? Ayrıca Üniversite mezunu olmamın bir etkisi olur mu?

Çok Yazılan Konular

TTK 2023/1 Memur atananlarDHMİ unvan değişikiliğiKİT ten KİT'e geçişGümüşhane DHMİKİTlerde Kapsam Dışı PersonelTEİAŞ Özelleştirme Tek BaşlıkDHMİ ne zaman çağırır?3 Yıl Yasağı Çalışarak mı kalkar? Yoksa istifa da olur mu?Çaykur'a atananlar için bilgilendirmeTCDD özelleştiriliyor mu?

Sözlük

kurtuluş son durak 1 helke 1 güne bir söz bırak 2 köyde daha dinç uyanmak 1 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 2 Bugün olanlar 1 doğa fotoğrafçılığı 1 Seven sevdiğine kaçsın 1 aşure günü 1 halgın 1

Son Haberler

2008 sonrası polis olanlar, hangi yaşta ve hangi statüde emekli olurlar?PİKTES Öğreticileri için isteğe bağlı yer değişikliği kılavuzu yayımlandıÖğrencilere vergisiz telefon uygulaması ne zaman başlayacak?Trafik polisinden Türk bayrağı hassasiyeti; o anlar kameradaTürk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?