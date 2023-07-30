KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


30 Temmuz 2023 06:55
Ankara Göç İdaresi Başkanlığı

Merhaba arkadaşlar, Ankara Göç İdaresi Başkanlığına atandım. Kurum hakkında bilgi verebilecek var mı?

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