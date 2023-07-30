Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Temmuz 2023 07:52
Emekli maaşı ve ikramiyeleri

Maaşlar yine eskiye döndü yarı yarıya düstü.zamdan önce en düşük memur maaşından fazla alıyordum. Şimdi 5000 tl düşük. Yani şuan 22.000 olması lazımdı. Kimsenin sesi çıkmıyor

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