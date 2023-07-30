Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2023 07:54
CTE GYS ve UDS mülakatın kalkması.
Artık yazılı sınav sıralamasına göre insanların atanmasını temenni ediyorum. Danıştay dün kararla bir sözlü sınavı iptal etmiş. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz aylarda kamuda mülakat kalkacak demişti. Bu amaçla mevcut olan GYS ve UDS'de mulakatın kalkmasını ve insanların yazılı sonuç sırasına göre dizilmesini ve atanmasını temenni ediyorum.

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