Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Temmuz 2023 08:09
BALIKESİR BURHANİYE

Türkçe öğretmeni olarak Gömeç'e tayin istemeyi düşünüyorum. Oğlum ilkokula başlayacak. Sanırım Burhaniye'de kalmak daha mantıklı olur değil mi arkadaşlar eğitimi için? Ayrıca Burhaniye'de nezih dediginiz mahalleler veya sosyal anlamda kötü olduğunu düşündüğünüz mahalleler var mı? Burhaniye hakkında mahalle durumu, iyi ilkokul bağlamında bilgisi olanlar paylasirsa sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

İl dışı Başvuru EkraniOkul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miÖğretmenlikte Zorunlu emeklilik Yaşı 60'a Çekilsin ÖnerisiEBS taleplerinde öğretmenler için neden bir şey yokCari açığımızı kapatmak bu kadar kolayGöstermelik il DışıTyt,ve yks de OBP adaletsizlikliğAlan değişikliği Şube Müdürlüğü sonuç paylaşımıİl dışı ekranı açıldı

Sözlük

sen ye torunun ödesin 1 güne bir söz bırak 1 helke 1 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 2 aşure 1 Seven sevdiğine kaçsın 1 kahverengi kokarca 1 tıka basa yemek 1 oppenheımer 1 parasal sıkılaştırma 1

Son Haberler

Döviz, dil sınavlarını da vurduMemur ve emeklinin ağustos ayı zam takvimi belli olduBİLSEM öğrencileri Türkiye'nin adını dünyaya duyurduFETÖ'nün ikiz yapılanması Yehova Şahitleri!Türkiye'nin kanayan yarası 'sözlü miras'

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?