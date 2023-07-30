Ek dersler mutlaka artırılmalı

Son zamla (%17)60-70bandında 2018 de bir öğretmen ek dersle kirasını ve faturalarını ödeyebiliyordu Şimdi sadece faturalar ödeniyor kira lar çok arttı yarısını bile karşılamıyor

Son zamla (%17)60-70bandında 2018 de bir öğretmen ek dersle kirasını ve faturalarını ödeyebiliyordu Şimdi sadece faturalar ödeniyor kira lar çok arttı yarısını bile karşılamıyor