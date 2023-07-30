Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Temmuz 2023 09:21
Ek dersler mutlaka artırılmalı
Son zamla (%17)60-70bandında 2018 de bir öğretmen ek dersle kirasını ve faturalarını ödeyebiliyordu Şimdi sadece faturalar ödeniyor kira lar çok arttı yarısını bile karşılamıyor

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