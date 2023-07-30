Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Temmuz 2023 09:46
Emekli maaşına yüzde 25 ikramiyeye yüzde 17.55 zam yapılmış normalmi

Neden böyle yapılmış bilgisi olan varmı gençler

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