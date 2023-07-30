Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Temmuz 2023 09:48
5510'a tabi malulen emekli memurun kök maaşı 3945 TL.

Kök maaşın 3945 TL olduğunu memurlar.net maaş robotundan sız de hesap edebilirsiniz. 15 yıl hizmeti olan lisans mezunu memurun yüzde 9 M.YÖ. sigortası 1070.28 TL gözüküyor. Bu da emekliye esas aylığının 11.892 TL olduğu anlamına gelir. Bu arkadaş bugün malulen emekli olsa bağlanacak olan aylığı hesap edelim:

15 yıl hizmeti olduğu için aylık bağlama oranı 15*2=yüzde 30'dur.

11892*0,3=3567,6 TL eder. Bunun üstüne yüzde 4 ek ödeme eklenir.

3567.6*1,04=3710,34 TL.

Temmuzda memur emeklisine verilen ekstra yüzde 6,34 bu arkadaşlara verildi mi bilmiyorum. Verildiğini farz edelim.

3710,34*1,0634=3945 TL.

Kök maaş 3945 TL çıktı. Bunun anlamı şudur: Şu an bu arkadaşlar 7.500 TL alıyor. 3.945 TL, gelen zamlarla 7500 TL oluncaya kadar bu arkadaşlar zam alamayacak. O gün geldiğinde bugünün 3.945 TL'sini alacaklar.

5434'e tabi olunsa idi aylık bağlama oranı 50+15= yüzde 65 olacaktı. Emekliye esas aylığı da bir miktar daha fazla olacaktı. Kaba bir hesapla emekli aylıkları son zamla beraber 8800 veya 8.900 TL civarı bir şey olacaktı.

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