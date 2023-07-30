Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Temmuz 2023 10:06
İdarecilik basvuru takvimine yetisir miyim?

Arkadaşlar merhaba, il dışı atama kararnameleri 7 Ağustos?ta geliyor. İlişiğimi hemen kesip, atandığım ilde 8 Ağustos?taki idarecilik mülakat başvurusuna yetişme şansım olur mu?

Çok Yazılan Konular

İl dışı Başvuru EkraniOkul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miÖğretmenlikte Zorunlu emeklilik Yaşı 60'a Çekilsin ÖnerisiCari açığımızı kapatmak bu kadar kolayEBS taleplerinde öğretmenler için neden bir şey yokGöstermelik il DışıAlan değişikliği Tyt,ve yks de OBP adaletsizlikliğŞube Müdürlüğü sonuç paylaşımıEş durumu tayini

Sözlük

güne bir söz bırak 1 en çok entry girilen konu 1 Bugün olanlar 1 Seven sevdiğine kaçsın 1 aşure günü 1 oppenheımer 1 ceviz yemek 2 bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 2 tıka basa yemek 1 inna lillah ve inna ileyi raciun 2

Son Haberler

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladıMSB'den 'askerlik süresi' açıklamasıYolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 ölü, 22 yaralıYargıtay'dan ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren kararYüksek Askeri Şura bu hafta toplanıyor

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?