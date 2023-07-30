Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Temmuz 2023 10:19
Mersin Bozyazı ve Aydıncık hakkında bilgi sahibi arkadaşlar
Bozyazı ve Aydıncık ilcelerine tayin düşünüyorum,beklentim fitnes salonu,denizin olması ve sakin,hesaplı bir ilce olmaları.Bu konularda bilgi sahibi arkadaşların yorumları benim icin önemli.

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