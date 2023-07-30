Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Temmuz 2023 11:47
SİLAH RUHSATTA ÇALIŞAN ARKADAŞLARIN DİKKATİNE

Arkadaşlar 2018 yılında Diyarbakır?da görevli iken sar9 marka bir tabanca satın almıştım.şu an batı ilinde görev yapıyorum yanı Diyarbakır?dan ayrıldım. Şimdi bu silahı farklı şehirde yaşayan birisine hibe etmek istiyorum bunun için iki sorum olacak bilgisi olan arkadaşlar aydınlatırsa sevinirim;

1- Silah ruhsatı yenileme süresi e-devlette 2023 Şubat olarak yazıyor ama ben yenilemedim ne yapmam lazım önce yenilemek mi gerekir? Yenileme için Diyarbakır?a mı gitmeliyim yoksa bulunduğum ilde bunu yapabilir miyim ?

2- Silahı hibe edeceğim arkadaş farklı bir ilde ikamet ediyor. Hibe işlemleri için Diyarbakır?a mı gitmeliyiz yoksa benim ikametimin olduğu yerde yapabilir miyiz ?


spider10
Aday Memur
30 Temmuz 2023 11:56
1-Görev süresi devamınca taşıma ruhsatı verilmiştir, 5 yıllık yenileme işlemine tabi değilsin, günü geldiğinde ruhsat birimi durumunu kontrol ederek re'sen uzatır. 2-Hibe edeceğin kişinin ikameti mülki amirliğine müracaat edilecek, silah dosyası sistemden transfer ediliyor.

arcali
Aday Memur
30 Temmuz 2023 12:45

Tamam teşekkür ederim, iyi günler

spider10, 1 saat önce
1-Görev süresi devamınca taşıma ruhsatı verilmiştir, 5 yıllık yenileme işlemine tabi değilsin, günü geldiğinde ruhsat birimi durumunu kontrol ederek re'sen uzatır. 2-Hibe edeceğin kişinin ikameti mülki amirliğine müracaat edilecek, silah dosyası sistemden transfer ediliyor.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Jandarmanın Polis Yakınına GBT YapmasıMazeret DilekcesiNeden her yerde kimlik gösterilir.Cari açığımızı kapatmak bu kadar kolayKadame derece hesabıEyt den emekli olan varmi2.şark kalkıyor mu?Emeklilik Yaşı Tekrar 52 Olmalı

Sözlük

Bugün olanlar 1 en çok entry girilen konu 1 aşure 1 oppenheımer 1 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 2 ceviz yemek 2 inna lillah ve inna ileyi raciun 2 kurtuluş son durak 1 tıka basa yemek 1 Seven sevdiğine kaçsın 1

Son Haberler

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldıGaziosmanpaşa'da taksici silahlı saldırıda öldüUykudan uyandırılan genç, evinin kapısında öldürüldüSaatlerce süren işkence: Müzik eşliğinde dövüp kulağını kesmekle tehdit ettilerMedyada görüş belirtmeye 'taahhütname' şartı getirilmesine doktorlar ne dedi?

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon bekletisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?