SİLAH RUHSATTA ÇALIŞAN ARKADAŞLARIN DİKKATİNE

Arkadaşlar 2018 yılında Diyarbakır?da görevli iken sar9 marka bir tabanca satın almıştım.şu an batı ilinde görev yapıyorum yanı Diyarbakır?dan ayrıldım. Şimdi bu silahı farklı şehirde yaşayan birisine hibe etmek istiyorum bunun için iki sorum olacak bilgisi olan arkadaşlar aydınlatırsa sevinirim;

1- Silah ruhsatı yenileme süresi e-devlette 2023 Şubat olarak yazıyor ama ben yenilemedim ne yapmam lazım önce yenilemek mi gerekir? Yenileme için Diyarbakır?a mı gitmeliyim yoksa bulunduğum ilde bunu yapabilir miyim ?

2- Silahı hibe edeceğim arkadaş farklı bir ilde ikamet ediyor. Hibe işlemleri için Diyarbakır?a mı gitmeliyiz yoksa benim ikametimin olduğu yerde yapabilir miyiz ?