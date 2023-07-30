Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Temmuz 2023 12:02
Mersin şehir hastanesi

Mersin şehir de görev yapan var mı acaba ?çalışma şartları ,tesviği hakkanda bilgi verebilecek olan var midir

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